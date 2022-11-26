Евгений Кузнецов забил яркий гол, обыграв трёх соперников и бросив в падении

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К началу третьего периода счёт 2:0 в пользу «Кэпс».

На 37-й минуте, когда «столичные» выигрывали 1:0, российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил шайбу в средней зоне и, уйдя от соперника, вошёл в чужую. Затем форвард «Кэпиталз» проехал между двумя защитниками «Калгари» и в падении послал шайбу в ворота — 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что для Кузнецова этот гол стал лишь третьим в нынешнем регулярном чемпионате.