Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Торонто»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).
На четвёртой минуте Митчелл Марнер вывел «кленовые листья» вперёд. На 13-й минуте Кирилл Капризов в большинстве сравнял счёт. Через 42 секунды Зак Астон-Риз с передачи Пьера Энгвалля вновь вывел вперёд «Торонто». На 23-й минуте Мэтт Болди сделал счёт 2:2. На 31-й минуте Калле Йернкрок в третий раз поразил ворота «Миннесоты», а на 54-й минуте Вильям Нюландер забил четвёртый гол. На 57-й минуте Матс Цуккарелло сократил отставание до минимума. Очки за результативные передачи получили Кирилл Капризов и Алекс Голигоски.
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