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Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Торонто»

Два очка Капризова не помогли «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Торонто»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2022, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Лильегрен, Таварес) – 03:42 (5x5)   1:1 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 12:01 (5x4)   1:2 Астон-Риз (Энгвалль) – 12:43 (5x5)   2:2 Болди (Голигоски, Гринвей) – 22:38 (5x5)   2:3 Йернкрок (Таварес, Джиордано) – 30:04 (5x5)   2:4 Нюландер (Бантинг, Мете) – 53:23 (5x5)   3:4 Цуккарелло (Капризов, Голигоски) – 56:26 (6x5)

На четвёртой минуте Митчелл Марнер вывел «кленовые листья» вперёд. На 13-й минуте Кирилл Капризов в большинстве сравнял счёт. Через 42 секунды Зак Астон-Риз с передачи Пьера Энгвалля вновь вывел вперёд «Торонто». На 23-й минуте Мэтт Болди сделал счёт 2:2. На 31-й минуте Калле Йернкрок в третий раз поразил ворота «Миннесоты», а на 54-й минуте Вильям Нюландер забил четвёртый гол. На 57-й минуте Матс Цуккарелло сократил отставание до минимума. Очки за результативные передачи получили Кирилл Капризов и Алекс Голигоски.

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