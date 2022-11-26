Овечкин рассказал, что чувствовал, празднуя гол в ворота «Калгари» вместе с сыном

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о праздновании своей шайбы в игре с «Калгари Флэймз», которая стала для него 791-й в Национальной хоккейной лиге. Овечкин подъехал к заградительному стеклу и дал пять своему сыну Сергею, который находился прямо у стекла и радовался голу отца.



«Всегда радостно, когда твоя семья здесь, когда она смотрит, как ты играешь. Очевидно, увидеть сына так близко ко льду было особенным моментом», – приводит слова Овечкина специализирующийся на «Вашингтоне» журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».



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«Вашингтон» вчера, 25 ноября, победил «Калгари» со счётом 3:0. В первом периоде Овечкин помог отличиться Ти Джею Оши, во втором периоде шайбу забросил Евгений Кузнецов, а в третьем гол оформил уже Овечкин. У Александра 21 очко в текущем сезоне.