11-я шайба Кросби в сезоне и дубль Пилинга помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

На льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз» и потерпела поражение со счётом 1:4.



Гости забросили четыре шайбы подряд и до 51-й минуты вели всухую. На 12-й минуте отличился Джош Арчибальд, а в концовке первого периода Сидни Кросби удвоил преимущество своей команды. Во втором периоде двумя заброшенными шайбами отметился Райан Пилинг, у которого не было голов больше месяца (с 21 октября, когда состоялся матч с «Лос-Анджелес Кингз»). А за десять минут до финальной сирены нападающий «Филадельфии» Кевин Хейз сократил разрыв в счёте.



«Питтсбург» продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей. Ранее команда обыграла «Миннесоту», «Виннипег», «Чикаго» и «Калгари». Российский нападающий Евгений Малкин отыграл с «Филадельфией» 17 минут и 14 секунд, совершил четыре броска, результативными действиями не отметился. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду чуть более 25 минут, трижды бросал по воротам и совершил пять силовых приёмов.