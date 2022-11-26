Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Для российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского этот матч стал 200-й домашней игрой за свой клуб. В этих играх Василевский одержал 135 побед — это второй показатель среди вратарей в истории НХЛ по количеству домашних побед в первых 200-х матчей. Больше побед (138) одержал только экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» Жак Плант. На третьем месте по данному показателю находится легендарный Патрик Руа (134).
Напомним, по ходу сегодняшнего матча Андрей Василевский совершил 25 сейвов.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
09:09
-
09:01
-
08:37
-
08:23
-
07:53
-
07:36
-
07:16
-
07:07
-
06:53
-
06:26
-
06:18
-
05:48
-
04:41
-
03:03
-
02:08
-
01:54
-
01:31
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:16
-
00:09
-
00:01
- 25 ноября 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:02
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:15
-
22:10
-
21:58
-
21:45
Партнерский контент