Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах

Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Для российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского этот матч стал 200-й домашней игрой за свой клуб. В этих играх Василевский одержал 135 побед — это второй показатель среди вратарей в истории НХЛ по количеству домашних побед в первых 200-х матчей. Больше побед (138) одержал только экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» Жак Плант. На третьем месте по данному показателю находится легендарный Патрик Руа (134).

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Андрей Василевский совершил 25 сейвов.

Новость по теме
Сразу четыре игрока «Тампы» сбросили перчатки, защищая Василевского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022