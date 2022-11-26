Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.



Для российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского этот матч стал 200-й домашней игрой за свой клуб. В этих играх Василевский одержал 135 побед — это второй показатель среди вратарей в истории НХЛ по количеству домашних побед в первых 200-х матчей. Больше побед (138) одержал только экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» Жак Плант. На третьем месте по данному показателю находится легендарный Патрик Руа (134).

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Андрей Василевский совершил 25 сейвов.