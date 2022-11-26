Сразу четыре игрока «Тампы» сбросили перчатки, защищая Василевского

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

По ходу игры между хоккеистами обеих команд произошла потасовка. В одном из эпизодов защитник «Сент-Луиса» Роберт Бортуццо на скорости врезался в российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского, которого от удара отбросило в собственные ворота. После этого сразу четыре игрока хозяев сбросили перчатки и кинулись к Бортуццо, желая отомстить за грубую игру против своего голкипера.

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Напомним, по ходу сегодняшнего матча Андрей Василевский совершил 25 сейвов.