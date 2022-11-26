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Овечкин до минимума сократил отставание от Сутера по результативным передачам в НХЛ

Овечкин до минимума сократил отставание от Сутера по результативным передачам в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Всего на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ стало 640 асистов. По этому показателю он вплотную приблизился к Гэри Сутеру, который занимает 72 место в общем списке ассистентов НХЛ.

В текущем сезоне на счету Овечкина 22 матча и 21 набранное очко — 11 заброшенных шайб и 10 результативных передач. Показатель полезности россиянина составил «-12».

Ну как он это делает? Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, насквозь прошив шведского вратаря! Ну как он это делает? Овечкин забил 791-й гол в НХЛ, насквозь прошив шведского вратаря!
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