Бронзовый призёр МЧМ-2019 Павел Шэн забил первый гол в 28-м матче сезона КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте матча шайбу забросил нападающий «моряков» Павел Шэн. Этот гол стал дебютным для форварда в текущем сезоне, нападающий проводит свой 28-й матч.

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23-летний нападающий проводит свой 106-й матч в КХЛ. На счету форварда 10 очков — пять заброшенных шайб и пять результативных передач. Отметим, что нападающий не имеет опыта выступлений в плей-офф КХЛ. Шэн является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.

«Адмирал» в текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 35 матчей и расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.