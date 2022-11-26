Главный тренер «Нефтехимика»: носы не вешаем — игра есть, будут и победы

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2) и оценил игру голкипера клуба из Владивостока Никиты Серебрякова.

«Упорный поединок. Конечно, нам хотелось реабилитироваться за вчерашний матч, настрой был боевой. Не смогли пробить вратаря соперника, нужно было для этого больше креатива проявлять, нестандартные решения принимать. Не зря Никита Серебряков находится в топе вратарей — он боец. Думаю, для зрителей это был интересный матч, хотя команды и не забили много голов. Мы носы не вешаем — игра есть, будут и победы», — приводит слова Леонтьева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» в следующем матче встретится на выезде с хабаровским «Амуром» 28 ноября в 12:00 мск.