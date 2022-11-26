Алексей Дементьев: снижение количества легионеров — это хороший шаг

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил инициантву Министерства Спорта Российской Федерации о снижении количества легионеров в КХЛ с пяти до трёх в 2023 году.

«Я считаю, что снижение количества легионеров в КХЛ нынешних реалиях — это хороший шаг. Потому что это будет стимулировать наши клубы к развитию своих молодых игроков и поиску талантов. Очень часто мы слышим, что у нас не хватает мастеровитых хоккеистов. Но, я считаю, что у нас достаточно хороших, перспективных игроков. Этим просто нужно заниматься, должны быть скаутские службы. Надо находить таланты, развивать их и доводить до совершенства. Очень важный момент – вопрос обученности, он зависит от тренерских кадров, находящихся около игроков. Весь комплекс, необходимый для продвижения и развития у нас существует, только нужен толчок. Думаю, что как раз отсутствие иностранцев им и станет. Конечно, привезти готового игрока, воспитанного в других реалиях, в других лигах — в Швеции, Финляндии, Канаде, Америке, это проще, чем воспитывать своих. Но в плане перспективы и подбора тех игроков, которые будут относиться к своим клубам с любовью, воспитание в своей системе – это очень важный шаг.

Согласен с Владиславом Третьяком, что иностранцы занимают места наших молодых игроков? К нам не едут иностранцы первой категории, за исключением европейцев, которые были раньше. Поэтому я согласен с Третьяком и поддерживаю его позицию», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге будет сокращён в 2023 году. Сейчас в лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых могут заявлять на матчи чемпионата.