Шуми Бабаев: категорически не поддерживаю сокращение лимита на легионеров

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев выразил мнение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх.

«Я категорически не поддерживаю сокращение лимита на легионеров. Там ещё так тонко сказано – в заявке три человека. Значит, команды смогут брать больше иностранцев, но на игру попадут только трое. И с пяти до трёх – это очень резкое сокращение. Понятно, что своим игрокам надо давать шанс. Но конкуренция всё равно должна быть, тем более в нынешней ситуации. Когда мы отрезаны от международного хоккея, убирать иностранцев и вариться в собственном соку — это ни к чему не приведёт. Зачем собственными руками закапывать продукт, который мы пытаемся сделать?



Я бы сделал ценз на качество легионеров, чтобы можно было заявлять трёх иностранцев, плюс ещё двух, но высокого уровня. Эти игроки должны подойти по нескольким критериям — матчи в НХЛ, за сборную и так далее. Нам нужно повышать уровень соревнований. Надеюсь, количество матчей в КХЛ ещё увеличится. Просто нашим тренерам надо научиться давать ребятам отдыхать, а не тренировать их с утра и до ночи.



Как отношусь к другой инициативе – ввести трёх лимитчиков (молодых игроков) на матч? Тоже не считаю, что так нужно делать. Два лимитчика — достаточно, а остальные должны пробиваться. Сейчас в КХЛ и так во многих командах дают играть молодёжи — в СКА, в ЦСКА, в «Салавате Юлаеве». Искусственно вводить никого не нужно», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сказал, что лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге будет сокращён в 2023 году.