Защитник московского «Динамо» Готовец рассказал, в чём похожи Кудашов и Хартли

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал, в чём похожи главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов и экс главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

«Сильно Алексей Кудашов отличается от североамериканских тренеров, с которыми работал ранее? Кардинальных отличий нет. Например, Кудашов требует от нас действовать максимально агрессивно, все вперёд, везде успевать накрывать соперника. Также он уделяет много внимания всяким мелким деталям. Примерно то же самое требовал от игроков и Боб Хартли. Необычными для меня стали только летние сборы. Североамериканские тренеры делают упор на подготовку на льду. В зале работа небольшая. А в Бору мы начали подготовку с ежедневного бега, выполняли огромный объём работы на стадионе.

Что больше всего удивило в «Динамо»? Не удивило, а скорее приятно поразило. На базе в Новогорске выставлено столько маек знаменитых игроков, которые были воспитанниками «Динамо» или прошли через команду, что сразу понимаешь — ты попал в клуб с огромной историей. Это очень впечатляет. Сразу понимаешь, что ты стал частью чего-то грандиозного», — сказал Готовец в интервью сайту московского «Динамо».

Напомним, 31-летний игрок обороны играл за омский клуб с 2020 по 2022 год, когда перешёл в московское «Динамо». С «ястребами» Готовец выиграл Кубок Гагарина.