Лучший бомбардир московского «Динамо» Эрик О'Делл помещён в список травмированных
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Московское «Динамо» внесло в список травмированных лучшего бомбардира команды Эрика О'Делла, сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что ориентировочный срок восстановления форварда — конец декабря. 32-летний канадский нападающий является лучшим бомбардиром московского клуба. В 30 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ канадец набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.
Всего в КХЛ на счету О'Делла 290 матчей регулярных чемпионатов, в которых нападающий набрал 175 (80+95) очков. В плей-офф на счету форварда 22 матча и 14 (5+9) очков. Канадец выступал в КХЛ за такие команды, как ХК «Сочи», магнитогорский «Металлург», новосибирская «Сибирь» и московское «Динамо». За московский клуб О'Делл выступает второй сезон.
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