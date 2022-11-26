Р. Ротенберг: Попугаева выкинули из спорта, но жизнь дала ему второй шанс

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (6:2) и оценил игру форварда армейцев Никиты Попугаева.

«Ребята – молодцы, выполнили установку. Против нас играл серьёзный соперник, очень быстрая команда, которая играет в быстрый комбинационный хоккей и забивает много голов. Мы очень серьёзно готовились. Видно, что команда восстанавливается после всех имевшихся болезней. Начинаем полностью набирать обороты. Тем не менее, нам есть над чем работать. Продолжаем работать дальше, готовимся к следующей игре. Отдельная благодарность болельщикам, а также команде за самоотдачу.



Ждём Воробьёва в следующих матчах. Он не железный человек. Нам нужно умно подходить к ротации и не перекормить наших игроков. Исходя из этой информации будем определять состав. Попугаев – большой и агрессивный хоккеист. Мы можем вывести его на совершенно другой уровень. Он праворукий, обладает хорошим броском, молодой и энергичный, агрессивно играет на команду с полной самоотдачей. Так сложилось, что его выкинули из спорта, но жизнь дала ему второй шанс. Я очень рад тому, что он правильно отреагировал на это. Никита прогрессирует от игры к игре. Он отдаёт хорошие передачи и может играть в большинстве. Попугаев подходит под нашу систему», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 59 очков после 36 матчей.