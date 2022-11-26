«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях, у Панарина — передача

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:1, 0:2, 4:0).

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Алекси Лафренье с передач Адама Фокса и Райана Линдгрена. На 11-й минуте первого периода при счёте 1:0 в большинстве шайбу кистевым броском забросил российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Однако в момент входа в зону гостей его партнёр по команде Мика Зибанеджад заехал туда раньше. После видеопросмотра судьи отметили гол 31-летнего россиянина.

На 16-й минуте второго периода Крис Крайдер с передач Райана Линдгрена и Артемия Панарина сделал счёт 2:0. Через 33 секунды третью шайбу «Рейнджерс» забросил Жюльен Готье с передач Райана Карпентера и Сэмми Бле.

На пятой минуте третьего периода первую шайбу гостей забросил Эван Бушар с передач Ессе Пульюярви и Райана Маклауда. Спустя четыре минуты Бушар сделал дубль, сократив отставание до минимума. На 11-й минуте третьего периода Дилан Холлоуэй с передачи Райана Маклауда сделал счёт равным. За две минуты и две секунды до конца третьего периода Леон Драйзайтль с передач Райана Ньюджент-Хопкинса и Коннора Макдэвида принёс гостям волевую победу.

Следующий матч «рейнджеры» проведут с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь на 29 ноября. Игра начнётся в 3:00 мск. «Эдмонтон» примет «Флориду» также 29 ноября, матч стартует в 5:30 мск.