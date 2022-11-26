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«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях, у Панарина — передача

«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях, у Панарина — передача
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:1, 0:2, 4:0).

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Алекси Лафренье с передач Адама Фокса и Райана Линдгрена. На 11-й минуте первого периода при счёте 1:0 в большинстве шайбу кистевым броском забросил российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Однако в момент входа в зону гостей его партнёр по команде Мика Зибанеджад заехал туда раньше. После видеопросмотра судьи отметили гол 31-летнего россиянина.

На 16-й минуте второго периода Крис Крайдер с передач Райана Линдгрена и Артемия Панарина сделал счёт 2:0. Через 33 секунды третью шайбу «Рейнджерс» забросил Жюльен Готье с передач Райана Карпентера и Сэмми Бле.

На пятой минуте третьего периода первую шайбу гостей забросил Эван Бушар с передач Ессе Пульюярви и Райана Маклауда. Спустя четыре минуты Бушар сделал дубль, сократив отставание до минимума. На 11-й минуте третьего периода Дилан Холлоуэй с передачи Райана Маклауда сделал счёт равным. За две минуты и две секунды до конца третьего периода Леон Драйзайтль с передач Райана Ньюджент-Хопкинса и Коннора Макдэвида принёс гостям волевую победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лафренье (Фокс, Линдгрен) – 02:20 (5x5)   2:0 Крайдер (Линдгрен, Панарин) – 35:54 (5x5)   3:0 Готье (Карпентер, Бле) – 36:27 (5x5)   3:1 Бушар (Пульюярви, Маклауд) – 44:40 (5x5)   3:2 Бушар (Фёгеле) – 47:32 (5x5)   3:3 Холлоуэй (Маклауд) – 50:21 (5x5)   3:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 57:58 (5x4)

Следующий матч «рейнджеры» проведут с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь на 29 ноября. Игра начнётся в 3:00 мск. «Эдмонтон» примет «Флориду» также 29 ноября, матч стартует в 5:30 мск.

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