Триллер в НХЛ! «Рейнджерс» сгорели за 14 минут, бросив на произвол судьбы русского вратаря

Артемий Панарин забил гол, но потерял его из-за офсайда, а Игорь Шестёркин не сумел спасти своих партнёров от провала в третьем периоде.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз» одновременно стал примером лучших образцов игры «синерубашечников» и её самых худших проявлений. Во встрече с «нефтяниками» команда Жерара Галлана сначала показала практически идеальный хоккей, в течение двух периодов переигрывая канадских оппонентов, а затем за одну треть матча умудрилась помножить все свои прежние усилия на ноль.

Счёт в матче хозяевами был открыт уже на третьей минуте первого периода, когда американский защитник Адам Фокс прострелил на пятак, откуда первый номер драфта НХЛ — 2020 Алекси Лафренье переправил шайбу в цель. Давление «Рейнджерс» продолжилось и привело к удалению в составе гостей – в середине периода в штрафной бокс проследовал шведский форвард Маттиас Янмарк.

И на 11-й минуте периода в большинстве кистевым броском забросил российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Однако в момент входа в зону гостей Панарин немного замешкался, и его партнёр по команде Мика Зибанеджад заехал туда раньше. После видеопросмотра судьи отменили гол 31-летнего россиянина. Таким образом, безголевая серия Панарина, ведущая свой отсчёт с 31 октября, продлилась до 12 матчей.



ВИДЕО

В середине второго периода хозяева снова поразили ворота Джека Кэмпбелла, но наставник «Эдмонтона» Джей Вудкрофт (родной брат главного тренера минского «Динамо» Крэйга) опять удачно воспользовался правом на тренерский запрос, на сей раз углядев помеху вратарю со стороны Райана Карпентера.



Потеря уже второго гола за неполную половину встречи не сбила настрой «Рейнджерс» – и синерубашечники довольно оперативно смогли забросить уже легитимные шайбы. Для начала забил Крис Крайдер, а следом на пятаке удачно сыграл Жюльен Готье. В эпизоде с голом Крайдера результативной передачей отметился и Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На третий период «Рейнджерс» выходили с комфортным преимуществом в три шайбы, и казалось, что довести такой матч до победы не должно составить большого труда. Тем более что Игорь Шестёркин проводил очень качественную встречу и не давал никаких поводов в себе усомниться. Но «Парни с Бродвея» умудрились найти возможность проиграть. Да ещё и в основное время.

Камбэк «Эдмонтона» запустило абсолютно невынужденное удаление в исполнении К’Андре Миллера. В самóм меньшинстве хозяева отбиться сумели, но спустя всего секунду после истечения времени оштрафованного игрока шайба всё-таки оказалась в воротах Шестёркина – отличился Эван Бушар.

Примечательно, что до этого матча в активе канадского защитника не было голов в нынешнем сезоне, но спустя три минуты Бушар забросил ещё одну шайбу, оформив дубль. Шестёркину оставалось только разводить руками – из-за плотного трафика он не увидел полёта шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Словно угодив в нокдаун, игроки «Рейнджерс» окончательно упустили контроль над игрой, полностью откатились в свою зону, начисто забыв об игре в нападении, за что и поплатились. 14-й номер драфта НХЛ — 2020 Дилан Холлоуэй забросил первую шайбу за карьеру в лиге и сравнял счёт. Здесь уже и лучший голкипер НХЛ по итогам прошлого сезона не выручил партнёров.

Очень быстро упустив преимущество в три шайбы, «Рейнджерс» наконец решили немного поатаковать, но в этот момент хозяева получили ещё одно удаление – Лафренье в чужой зоне снял шлем с игрока «Эдмонтона» и получил две минуты штрафа. Таким подарком гости воспользовались – Леон Драйзайтль получил передачу на пустом углу ворот и реализовал большинство, завершив камбэк «Эдмонтона» в этом матче. На четыре гола в ворота Шестёркина гости затратили всего 14 минут.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Они забили четыре гола в третьем периоде без всякой причины, кроме того, что мы предоставили им такую возможность. Два наших глупых удаления – это два их гола. И ещё парочка голов между ними. Мы были очень пассивны в этом отрезке. Они спокойно катались по нашей зоне, а мы просто стояли и смотрели за этим», — резюмировал Галлан после невероятно странного матча в исполнении своей команды, которая начала встречу с очень качественного отрезка, а завершила одним из худших периодов в истории клуба. Если не самым худшим. Суметь сыграть хуже — это ещё надо сильно постараться.