Сидни Кросби не сдержал эмоций после гола «Торонто», несколько раз ударив ногой по борту

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



По ходу матча хозяева уступали сопернику со счётом 0:3, но сумели отквитать одну шайбу. Однако уже в третьем периоде снова пропустили, усложним себе задачу до максимума. После очередной пропущенной шайбы форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби не сумел сдержать эмоций и, находясь на скамейке запасных, несколько раз в ярости ударил ногой по борту.

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Напомним, это поражение стало для «Питтсбурга» первым за шесть последних матчей. Предыдущие пять встреч команда выиграла. «Торонто», в свою очередь, одержал третью победу кряду.