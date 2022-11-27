Кросби до семи очков увеличил отрыв от Овечкина в зачёте лучших бомбардиров за историю НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Единственную шайбу «Питтсбурга» в этой встрече забросил Рикард Ракелль. Ему ассистировали Джейк Гюнцель и

Сидни Кросби.



После сегодняшнего ассиста в активе капитана «Питтсбурга» стало 1438 очков за карьеру в НХЛ. Канадский форвард продолжает располагаться на 17-м месте в зачёте лучших бомбардиров за историю лиги. При этом его отрыв от ближайшего преследователя — капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (1431) — возрос до семи очков, так как российский форвард не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси». Ближайшей общей целью для канадца и россиянина является результат Теэму Селянне (1457).