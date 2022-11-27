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Линди Рафф стал пятым главным тренером в истории НХЛ, одержавшим 800 побед в лиге

Линди Рафф стал пятым главным тренером в истории НХЛ, одержавшим 800 побед в лиге
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

Главный тренер «дьяволов» Линди Рафф стал пятым главным тренером в истории НХЛ, одержавшим 800 побед в лиге. Выше идут рекордсмен Скотти Боумэн (1244), а также Джоэль Кенневилль (969), Барри Тротц (914) и Кен Хичкок (849). Из перечисленных тренеров только 62-летний Рафф сейчас продолжает работать в лиге.

Рафф ранее работал главным тренером в «Баффало» и «Далласе». Его основным успехом в плей-офф был финал Кубка Стэнли с «Сэйбрз» в 1999 году. Рафф тренирует «дьяволов» с сезона-2020/2021. Специалист выигрывал в 2006 году «Джек Адамс Эворд» — приз, присуждаемый лучшему тренеру сезона.

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