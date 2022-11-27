«Филадельфия» потерпела 10-е поражение подряд. Клуб начал сезон с трёх побед

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Это поражение стало 10-м подряд для «Флайерз». Напомним, текущий сезон начался для «лётчиков» с трёх побед подряд. В межсезонье контракт с клубом подписал главный тренер Джон Торторелла, известный своим жёстким стилем руководства и успехами с командами без звёздных составов. «Филадельфия» потеряла из-за травм несколько ключевых игроков: Трэвиса Конечны, Тревора ван Римсдайка, Шона Кутюрье и Кэма Аткинсона.
После 22 матчей «лётчики» занимают 13-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Филадельфия» проведёт 30 ноября с «Нью-Йорк Айлендерс».
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