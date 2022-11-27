Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Знаю, что Ови пытался забить мне». Ванечек высказался о 8 сейвах после бросков Овечкина

«Знаю, что Ови пытался забить мне». Ванечек высказался о 8 сейвах после бросков Овечкина
Комментарии

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Витек Ванечек прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Вратарь высказался о российском капитане «столичных» Александре Овечкине, который в этой встрече нанёс восемь бросков. Ванечек парировал все.

Отметим, что до межсезонья чешский голкипер выступал за «Вашингтон».

«На тренировке это отличается от того, что происходит в матче. В матче он старается ещё усерднее. Я знаю, что он пытался забить мне, так что я реально сконцентрировался на том, чтобы постараться отразить все броски», — приводит слова Ванечека Washington Post.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

Новость по теме
ESPN об Овечкине: охота за рекордами Великой восьмёрки — самая захватывающая часть «Кэпс»
Новость по теме
Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Ги Лефлёром по количеству матчей с 1+ голом и 1+ ассистом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022