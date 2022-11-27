«Знаю, что Ови пытался забить мне». Ванечек высказался о 8 сейвах после бросков Овечкина

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Витек Ванечек прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Вратарь высказался о российском капитане «столичных» Александре Овечкине, который в этой встрече нанёс восемь бросков. Ванечек парировал все.
Отметим, что до межсезонья чешский голкипер выступал за «Вашингтон».
«На тренировке это отличается от того, что происходит в матче. В матче он старается ещё усерднее. Я знаю, что он пытался забить мне, так что я реально сконцентрировался на том, чтобы постараться отразить все броски», — приводит слова Ванечека Washington Post.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.
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