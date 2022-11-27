«Я не буду критиковать мою команду». Торторелла — о 10-м поражении подряд «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Айлендерс» (2:5). Этот проигрыш стал 10-м подряд для «лётчиков».
«Я не буду критиковать мою команду сегодня. Не собираюсь обсуждать игру с вами. Вы, ребята журналисты, можете написать всё что угодно. Я горжусь тем, как мои ребята играли сегодня.
Что конкретно мне понравилось? Я не буду обсуждать это с вами. Вы же смотрели игру? Вот и пишите свои тексты», — цитирует Тортореллу журналист Оливия Райнер в своей соцсети.
Напомним, «Филадельфия» потеряла из-за травм ряд ключевых игроков. «Лётчики» начали сезон с трёх побед подряд, однако текущая серия поражений насчитывает уже 10 матчей. Торторелла возглавил клуб в прошедшее межсезонье, подписав с клубом четырёхлетний контракт.
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