«Спартак» расстался с нападающим Артёмом Демковым
Поделиться
Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Артёмом Демковым.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва и нападающий Артём Демков договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне 33-летний игрок сборной Беларуси провёл за красно-белых 22 матча», — говорится в сообщении московского клуба.
Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиги Демков принял участие в 211 матчах, в которых набрал 53 (24+29) очков при показателе полезности «-31».
«Спартак» после 34 сыгранных матчей набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Игоря Гришина сыграют в гостях с омским «Авангардом» 23 ноября.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
16:47
-
16:34
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:35
-
14:27
-
14:16
-
14:10
-
13:53
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:16
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:27
-
10:05
-
09:57
-
09:36
-
09:17
-
08:55
Партнерский контент