«Спартак» расстался с нападающим Артёмом Демковым

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Артёмом Демковым.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва и нападающий Артём Демков договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне 33-летний игрок сборной Беларуси провёл за красно-белых 22 матча», — говорится в сообщении московского клуба.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиги Демков принял участие в 211 матчах, в которых набрал 53 (24+29) очков при показателе полезности «-31».

«Спартак» после 34 сыгранных матчей набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Игоря Гришина сыграют в гостях с омским «Авангардом» 23 ноября.