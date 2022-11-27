«Я не планировал драться». Форвард «Айлендерс» о потасовке в конце матча с «Филадельфией»
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Оливер Вальстрём сказал, что не планировал драться с защитником «Филадельфии» Тони Деанджело. В конце третьего периода матча с «Флайерз» (5:2) произошла массовая потасовка после силового приёма защитника «островитян» Александра Романова.
«Я даже не планировал драться. Я только увидел, как Романов упал, и все подъехали, чтобы посмотреть, в порядке ли он, а потом я обернулся и увидел, что Деанджело сбросил перчатки. Я должен был защитить себя», — цитирует форварда журналист Эндрю Гросс в своей соцсети.
Напомним, «Филадельфия» потерпела 10-е поражение подряд и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. Команды проведут между собой ответный матч 30 ноября в Филадельфии. Начало встречи — в 3:30 мск.
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