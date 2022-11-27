Сусуев стал самым молодым игроком, забившим за «Спартак» в КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий московской команды Никита Сусуев. Он стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ — 17 лет и 294 дня, сообщает пресс-служба лиги. Также Сусуев первым из хоккеистов 2005 года рождения забросил шайбу в КХЛ.

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Сусуев проводит четвёртую игру в КХЛ, это его первое очко в лиге. На счету нападающего четыре штрафные минуты в КХЛ. В ВХЛ на счету нападающего два матча за «Химик» в текущем сезоне, в которых форвард набрал одно очко за результативную передачу.