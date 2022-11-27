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Ак Барс — ХК Сочи. Прямая трансляция
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Радулов впервые в сезоне будет капитаном «Ак Барса»

Радулов впервые в сезоне будет капитаном «Ак Барса»
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Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал состав на матч с «Сочи» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча запланирована на сегодня, 27 ноября, в 17:00 мск.

Форвард казанцев Александр Радулов впервые в сезоне будет капитаном команды. Он сыграет в первом звене с Ильёй Сафоновым и Дмитрием Воронковым. Матч пропустят нападающий Артём Лукоянов и защитник Марк Янчевский.

Полностью состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:

Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);

Кристиан Хенкель – Вячеслав Войнов, Александр Радулов (к) – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков

Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачёв – Кирилл Петров

Дмитрий Юдин – Никита Евсеев, Станислав Галиев – Кирилл Семёнов – Артём Галимов

Константин Лучевников, Максим Быков – Дмитрий Кателевский – Никита Дыняк, Кирилл Панюков.

«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 16 очков.

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