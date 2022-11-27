Радулов впервые в сезоне будет капитаном «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал состав на матч с «Сочи» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча запланирована на сегодня, 27 ноября, в 17:00 мск.
Форвард казанцев Александр Радулов впервые в сезоне будет капитаном команды. Он сыграет в первом звене с Ильёй Сафоновым и Дмитрием Воронковым. Матч пропустят нападающий Артём Лукоянов и защитник Марк Янчевский.
Полностью состав «Ак Барса» выглядит следующим образом:
Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);
Кристиан Хенкель – Вячеслав Войнов, Александр Радулов (к) – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков
Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачёв – Кирилл Петров
Дмитрий Юдин – Никита Евсеев, Станислав Галиев – Кирилл Семёнов – Артём Галимов
Константин Лучевников, Максим Быков – Дмитрий Кателевский – Никита Дыняк, Кирилл Панюков.
«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 16 очков.
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