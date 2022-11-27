И. Воробьёв: Голдобин попал в ротацию

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1) и рассказал, почему не играл нападающий Николай Голдобин.

«Для нас это второй матч подряд с Уфой, опять очень напряжённая, хорошая игра. Мы очень хорошо сыграли в обороне, дали минимум шансов соперникам. Здорово играл Эдди. Свои забили, берём два очка. У соперника был матч с «Автомобилистом», у нас – нет, мы могли лучше подготовиться, разобрать соперника, как в плей-офф.

Когда команда играет компактно, 1-2-2, как делает соперник, мы пытались через пас заходить в зону, если пас не проходил, тогда надо забрасывать.

Небольшая пауза сегодня сказалась, ребята немного выдохнули, выходной лишний. Это даёт эмоции и силы. Голдобин сегодня попал в ротацию», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.