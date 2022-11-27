Третьяк пропустил 18 шайб за четыре матча, с каждой игрой он пропускает всё больше

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимал «Сочи». Победу со счётом 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) одержали хозяева.

Голкипер сочинцев Максим Третьяк за прошедшие четыре матча пропустил 18 шайб. Отметим, что с каждой сыгранной встречей 26-летний вратарь пропускает всё больше шайб. В матче с «Автомобилистом» (2:8) Третьяк пропустил три шайбы и был заменён. В следующем матче с «Локомотивом» (1:4) он пропустил четыре шайбы. В игре с «Куньлунем» (2:5) — пять, и в сегодняшней встрече с «Ак Барсом» — шесть.

Третьяк сыграл за «Сочи» 24 матча, в которых отразил 88% бросков с коэффициентом надёжности — 4,19. Южане 29 ноября сыграют в гостях со СКА.