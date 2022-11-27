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Олег Знарок ответил на вопросы о капитанстве Радулова и возвращении в состав Бурмистрова

Олег Знарок ответил на вопросы о капитанстве Радулова и возвращении в состав Бурмистрова
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после крупной победы в матче с «Сочи» (6:2) рассказал о назначении Александра Радулова капитаном казанцев и о возвращении Александра Бурмистрова в состав клуба.

«Что понравилось сегодня? Забили в большинстве, в меньшинстве не пропустили, рисунок был неплохой. Радулов сегодня был капитаном, а дальше — посмотрим. Ждать ли возвращения Бурмистрова в состав? Все вопросы к руководству», — предаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в сегодняшнем матче Радулов отдал свою 400-ю результативную передачу в рамках КХЛ.

После победы «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч казанцы проведут дома с новосибирской «Сибирью» 30 ноября в 19:00 мск.

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