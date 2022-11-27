Нападающий «Флориды» Барков пропустит ближайшие два матча

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков пропустит ближайшие матчи клуба из-за болезни, сообщает журналист Джордж Ричардс в своём «твиттере».

27-летний форвард не сыграет в матчах с «Эдмонтон Ойлерз» (утром 29 ноября в 5:30 мск) и «Калгари Флэймз» (утром 30 ноября в 5:0 мск).

Барков в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «пантер» 19 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач. Всего за свою карьеру в лиге Александр сыграл в 615 играх, в которых набрал 571 (225+346) очко.

«Флорида» с 10 победами после 21 сыгранного матча набрала 23 очка и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.