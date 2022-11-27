«Случилась непростая ситуация». Михал Йордан попрощался с болельщиками «Амура»

Бывший защитник «Амура» Михал Йордан встретился с болельщиками перед отъездом на родину.

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку и понимание. У меня случилась непростая ситуация, и нужно ехать домой и побыть какое то время с семьёй. Хотелось сказать большое спасибо за эти годы, которые я провёл в Хабаровске. Когда я прилетел, я не думал, что останусь здесь почти на шесть лет, но мне очень приятно было здесь играть перед хорошими болельщиками. Тяжело, но посмотрим, что будет в будущем, и хочу ещё раз сказать всем большое спасибо за поддержку», — приводит слова Йордана «Амур».

Всего в КХЛ на счету чеха 303 матча, в которых защитник набрал 92 очка — забросил 28 шайб и отдал 64 результативные передачи. Показатель полезности составил «+11». В КХЛ Йордан выступал за казанский «Ак Барс» и «Амур». За хабаровский клуб чешский защитник играет с сезона-2017/2018.