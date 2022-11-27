«Большие дни в моей жизни. Я счастлив!» 17-летний Сусуев — о первых матчах за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Никита Сусуев после победы над «Трактором» (5:3) рассказал о своих эмоциях после дубля в матче и о первых играх за красно-белых в КХЛ.

«Трактор» – хорошая команда, и против неё всегда тяжело играть на любом уровне. Отлично, что выиграли.

Эмоции от дебютной шайбы? Сначала не поверил, потом, когда парни побежали, то понял, что это гол. Отличный пас Егора Савикова, и мне надо его было завершить. Я забил самый молодой гол в истории «Спартака» в КХЛ? Не знал об этом. Как поздравили партнёры? И шайбу подписали, и все орали, радовались. Все поздравили, всем спасибо.

От первых матчей в КХЛ отличные впечатления, приятно находиться в этой команде, в этом коллективе. Большие дни в моей жизни. Я счастлив! КХЛ – это самый серьёзный уровень в России, всё максимально профессионально. Задачи перед собой в сезоне? Я максималист, и мне важно закрепиться в КХЛ», — цитирует Сусуева сайт КХЛ.

После сегодняшней победы «Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 41 очко.