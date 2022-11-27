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Капризов открыл счёт в матче с «Аризоной» и продлил свою результативную серию до 9 игр

Капризов открыл счёт в матче с «Аризоной» и продлил свою результативную серию до 9 игр
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Аризону Койотс». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте первого периода счёт в матче после неожиданного отскока от борта открыл российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов с передачи Йоэля Эрикссона Эка. Таким образом, Кирилл продлил свою результативную серию до девяти игр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До сегодняшнего матча Капризов в текущем сезоне НХЛ провёл 20 игр, в которых он забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. 25-летний форвард занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

«Дикари» после 20 матчей набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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