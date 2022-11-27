Капризов установил личный рекорд и повторил 20-летний рекорд клуба в матче с «Аризоной»

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Аризону Койотс». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов с передачи Йоэля Эрикссона Эка. Капризов продлил свою результативную серию до девяти игр. Это стало личным рекордом 25-летнего форварда.
Кроме того, в моменте со вторым голом «Миннесоты» Капризов отдал результативную передачу на гол Сэма Стила. Таким образом, Кирилл отдал пас в восьмом матче подряд и повторил рекорд клуба, принадлежавший Джиму Дауду (сезон-2001/2002).
«Дикари» после 20 матчей набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
- 27 ноября 2022
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