Голкипер «Сочи» Третьяк — о давлении: мне всё равно, иду своей дорогой

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:6) и рассказал о давлении на него из-за его фамилии.

«Как оценю результаты сегодняшнего матча? Была ли особая мотивация на такой клуб, как «Ак Барс»? У меня мотивация всегда есть. Всегда приятно играть в Казани, здесь классная поддержка. Арена классная и команда – приятно себя проверить здесь.



Да, неудачная серия идёт. Молодые ребята играют, но все стараются, равнодушных нет. Своей команде могу лишь сказать спасибо – все пластаются. Да, не везёт, но будем работать и стараться. Никого не устраивает такой результат в любом случае. Все переживают и расстроены, но будем работать и слушать тренерский состав.



Все понимали, против кого играем. Не смотрим, что написано у них на спинах. Меня точно не потряхивало, а ребятам, наоборот, было по кайфу играть. Да и просто приятно играть против такого соперника. Ничего плохого не вижу.



Сейчас на эмоциях нет смысла что-то обсуждать. В автобус сядем, поговорим. У нас следующая игра, поэтому что-то забыли. Работу над ошибками проведём.

Хороший матч, есть на что обратить внимание. У меня работы было достаточно. Физически нормально себя чувствую, хорошую предсезонку провели. Конечно, неприятно пропускать столько голов. Любой вратарь будет недоволен, но игр много, через день, отступать нет смысла. Надо идти вперёд.

Запомнился чем-то особенным уволенный Андрей Назаров? Стараюсь не давать какие-то характеристики, но от себя могу сказать, что никогда не выделял плохие моменты у тренеров. Мне он нравился, доверял мне. Могу сказать спасибо ему за доверие. Внёс большой вклад в нашу команду.

Насколько давит то, что я внук Владислава Третьяка? Мне всё равно. Комментарии всегда были, есть и будут. Не надо обращать внимание, всё-таки уже повзрослел. Я иду своей дорогой, свой путь. Да, тяжело, но кому легко?» — приводит слова Третьяка Metaratings.ru.

«Сочи» после поражения остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч южане проведут 29 ноября в гостях со СКА.