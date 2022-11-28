Канадский форвард покинул «Барыс» по семейным обстоятельствам

Канадский нападающий Майкл Шапю по семейным обстоятельствам покинул расположение астанинского «Барыса».

Как сообщает официальный телеграм-канал «Барыса», хоккеист взял отпуск без сохранения заработной платы. Ожидается, что Шапю присоединится к команде в середине следующей недели.

Майкл Шапю сыграл всего в семи матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ, в которых не набрал очков. При этом несколько раз канадец попадал в список травмированных.

О переходе Шапю в «Барыс» стало известно в сентябре. Соглашение с канадским форвардом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

В минувшем сезоне Шапю выступал в фарм-клубе «Питтсбурга» — команде «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». За 57 встреч игрок заработал 33 (12+21) балла за результативность. В целом в АХЛ форвард сыграл 445 матчей и набрал 292 (121+171) балла.