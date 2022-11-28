Гол Жиру в овертайме принёс «Оттаве» победу над «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кингз» потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:3 ОТ).

Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в овертайме уже на первой минуте отличился форвард канадского клуба Клод Жиру, забросив свою девятую шайбу в сезоне. Также заброшенными шайбами у «сенаторов» отметились Брэди Ткачук и Алекс Дебринкэт. В составе «Лос-Анджелеса» дубль сделал нападающий Артур Калиев, оба раза реализовав большинство.

«Оттава» набрала 17 очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Атлантического дивизиона, отставая на один балл от «Баффало». «Лос-Анджелес» с 27 очками идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе.