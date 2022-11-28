Гол Жиру в овертайме принёс «Оттаве» победу над «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кингз» потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:3 ОТ).
Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в овертайме уже на первой минуте отличился форвард канадского клуба Клод Жиру, забросив свою девятую шайбу в сезоне. Также заброшенными шайбами у «сенаторов» отметились Брэди Ткачук и Алекс Дебринкэт. В составе «Лос-Анджелеса» дубль сделал нападающий Артур Калиев, оба раза реализовав большинство.
«Оттава» набрала 17 очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Атлантического дивизиона, отставая на один балл от «Баффало». «Лос-Анджелес» с 27 очками идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2022, понедельник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Шабо, Жиру) – 04:55 (5x5) 1:1 Калиев (Арвидссон, Дано) – 30:23 (5x4) 1:2 Дебринкэт (Ткачук, Штюцле) – 32:17 (5x4) 2:2 Калиев (Дурзи, Дано) – 37:35 (5x4) 2:3 Жиру (Штюцле, Шабо) – 60:20 (3x3)
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