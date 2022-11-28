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«Салават Юлаев» поместил нападающего Станислава Бочарова в список отказов

«Салават Юлаев» поместил нападающего Станислава Бочарова в список отказов
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Уфимский «Салават Юлаев» поместил форварда Станислава Бочарова в список отказов, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

В текеущем регулярном чемпионате КХЛ Бочаров сыграл в 28 матчах, в которых набрал девять (4+5) очков при показателе полезности «+5».

Минувший сезон нападающий провёл в екатеринбургском «Автомобилисте», сыграв 42 матча в регулярном чемпионате и набрав 20 (7+13) очков при полезности «+1».

«Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 43 очка. Команда Виктора Козлова одержала 18 побед и потерпела 17 поражений.

Напомним, вчера «Салават Юлаев» уступил дома магнитогорскому «Металлургу» (1:3). В ближайшем матче уфимский коллектив сыграет 2 декабря дома против «Трактора».

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