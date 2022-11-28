«Они же не проигрывают по 5–6 шайб». Кожевников — о серии поражений «Салавата Юлаева»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал серию неудач уфимского «Салавата Юлаева».

Напомним, команда Виктора Козлова одержала всего одну победу в восьми последних матчах.

«Можно ли делать серьёзные выводы после крупных поражений «Торпедо»? Чемпионат длинный, какие выводы. Основные выводы будем делать, когда начнётся плей-офф. Конечно, «Торпедо» — открытие в этом году. Даже и разговоров нет, но все выводы будут делаться в плей-офф. Там нужно выиграть четыре игры, так что все и готовятся к этому.

Чего не хватает «Салавату Юлаеву»? Чего-то не хватает, да. Молодёжи тоже надо опыта набираться. Но давайте так: у всех спады по шесть-семь игр. У СКА были. Любую команду возьмите, это нормальная вещь. Они же не проигрывают по пять-шесть шайб, они проигрывают в одну-две от силы. Игра есть, всё придёт. Многие команды это прошли, многие пройдут ещё. Удивляться здесь нечему. Пока», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.