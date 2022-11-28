«Они же не проигрывают по 5–6 шайб». Кожевников — о серии поражений «Салавата Юлаева»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал серию неудач уфимского «Салавата Юлаева».
Напомним, команда Виктора Козлова одержала всего одну победу в восьми последних матчах.
«Можно ли делать серьёзные выводы после крупных поражений «Торпедо»? Чемпионат длинный, какие выводы. Основные выводы будем делать, когда начнётся плей-офф. Конечно, «Торпедо» — открытие в этом году. Даже и разговоров нет, но все выводы будут делаться в плей-офф. Там нужно выиграть четыре игры, так что все и готовятся к этому.
Чего не хватает «Салавату Юлаеву»? Чего-то не хватает, да. Молодёжи тоже надо опыта набираться. Но давайте так: у всех спады по шесть-семь игр. У СКА были. Любую команду возьмите, это нормальная вещь. Они же не проигрывают по пять-шесть шайб, они проигрывают в одну-две от силы. Игра есть, всё придёт. Многие команды это прошли, многие пройдут ещё. Удивляться здесь нечему. Пока», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 28 ноября 2022
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:02
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:51
-
09:21
-
09:01
-
08:42
-
08:28
-
08:20
-
08:00
-
07:29
-
07:11
-
07:00
-
06:42
-
06:36
-
06:28
-
06:16
-
05:42
-
03:59
-
00:40
-
00:35
-
00:34
- 27 ноября 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:14
-
22:50
-
22:34
-
22:21
-
21:59
-
21:26
-
21:02