18-летний защитник «Салавата» Цулыгин попал в сферу интересов нескольких команд НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», 18-летний защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин, являющийся сыном тренера уфимцев Николая Цулыгина, попал в сферу интересов сразу нескольких команд НХЛ. Отметим, что нынешний двусторонний контракт Цулыгина-младшего с уфимцами рассчитан до 30 апреля 2024 года. В НХЛ защитник юлаевцев пока никем не задрафтован.

Воспитанник уфимцев в текущем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Цулыгин сыграл 53 матча в Молодёжной хоккейной лиге за «Толпар». В этих встречах хоккеист набрал 27 (10+17) очков.

«Салават Юлаев» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч уфимцы проведут 2 декабря дома с челябинским «Трактором».