«Кошечкин — такой молодец, что не сдаётся». Новиков — о вратаре «Металлурга»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отметил важность опыта для хоккейного вратаря и привёл в пример ветерана Василия Кошечкина.

«У каждого вратаря свой путь. Если Третьяк начинал – я уж не помню, в 17 лет? – но он начинал в великой команде, где был такой хороший запас прочности. Сегодня таких команд практически нет и молодому вратарю очень сложно сразу выйти на лидирующие роли.

Сказать, какой возраст? Это очень сложно и индивидуально. Но ясно, что 18-летний вратарь отличается от 22-летнего. Потому что с каждым годом появляется больше опыта, а опыт для вратаря – это очень важный момент. С возрастом вратарь становится увереннее, у него появляется своя подготовка и манера игры. Возраст, мне кажется, приносит только положительные результаты. Пример – это, конечно, Кошечкин. Это вообще выдающийся случай, уникальный. Василий — такой молодец, что не сдаётся и является, в общем-то, величайшим вратарём нашего чемпионата», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.