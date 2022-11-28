Равиль Гусманов: Тертышному нужен гол, даже курьёзный, чтобы почувствовать уверенность

Бывший хоккеист и тренер «Трактора» Равиль Гусманов оценил игру челябинского клуба в последних играх и рассказал про безголевую серию нападающего клуба Никиты Тертышного.
«Видно, что «Трактор» проигрывает в движении, особенно в последней игре против «Спартака». Это можно отнести к последствиям дальневосточного выезда, и у команды идет акклиматизация. Ребята подсели.
Чем объяснить проблемы «Трактора» с забитыми голами? Есть моменты, но нет реализации. Думаю, это происходит на фоне усталости. Нет движения, поэтому не получается больше контролировать шайбу и играть в комбинационный хоккей.
Тертышному нужен гол, пусть даже курьёзный, чтобы почувствовать уверенность. В одних моментах он спешит, а в других, наоборот, передерживает шайбу.
В чём причины спада вратаря Ильи Проскурякова? Я уже говорил, что он может провести 40% матчей на высоком уровне. Вначале сезона Проскуряков хорошо выглядел и побеждал, а сейчас чисто физически подсел.
Как «Трактор» сможет выбраться из этой ситуации? Команде нужен результат. В красивый хоккей не получится играть. Я бы посоветовал больше контроля шайбы», — сказал Гусманов в интервью «РБ Спорт».
Игра со «Спартаком» (3:5) стала для Тертышного 35-й, в которых 24-летний форвард не может забросить. В текущем сезоне у Никиты за 35 матчей 11 результативных передач при показателе полезности «-5». Последний раз Тертышный забивал в плей-офф сезона-2021/2022 7 апреля 2022 года в матче с «Металлургом» (1:2).
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