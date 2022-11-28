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Защитник «Филадельфии» Егор Замула вызван из клуба АХЛ

Защитник «Филадельфии» Егор Замула вызван из клуба АХЛ
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула вызван из клуба АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс», сообщает официальный «твиттер» «лётчиков».

22-летний игрок обороны в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Филадельфию» девять игр, в которых набрал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В Американской хоккейной лиге Замула провёл две игры, в которых остался без результативных действий.

Егор Замула является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020.

Воспитанник Челябинска в России играл за юношеские команды «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», после чего уехал в Канаду в Западаную хоккейную лигу, где играл за клубы «Реджина Пэтс» и «Калгари Хитмен».

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