«Когда при 2:1 получаешь большинство – надо решать». Кравец – о поражении «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) и рассказал о состоянии защитника омичей Виктора Сведберга.
«Знали, что играем с очень хорошей командой, прилично выступающей дома. Ребята с первых минут старались, выполняли задание. «Локомотив» забил такой гол, где-то нам не повезло. Но соперник напирал и заслужил этот гол. Потом исправили ситуацию, хорошо отыграли второй период. Конечно, когда при счёте 2:1 получаешь большинство, надо решать. А в итоге это большинство на нас не очень хорошо подействовало.
Я бы не сказал, что в «Локомотиве» нас одна молодёжь обыграла. Лишь один эпизод был, когда нас переиграли в обороне. Нас не разрывали за счёт скоростей. Сведбергу шайба в ногу попала, сильный ушиб, в Москве будем делать рентген», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После поражения омичи занимают шестое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 41 очко.
- 28 ноября 2022
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