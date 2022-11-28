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Тренер ЦСКА Фёдоров: в первом периоде мы немного помогли «Витязю»

Тренер ЦСКА Фёдоров: в первом периоде мы немного помогли «Витязю»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Витязем» (6:4) рассказал о провальном первом периоде и о том, за счёт чего удалось перевернуть ход матча.

«Очевидно, что первый период мы начали неудачно. Как бы это сказать покорректнее… Пропустили три гола, которые, при уважении к сопернику, сами себе создали. Для победы проявили характер, здорово провели второй период, не остановились после четвёртой пропущенной шайбы. Играли в тот хоккей, который хотели бы видеть всегда. Соперники достойно провели матч, создали нам кучу трудностей. А в первом периоде мы им ещё немного помогли», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

Московский клуб после победы набрал 51 очко за 34 матча и находится на второй строчке в турнирной таблице Западаной конференции. Следующий матч ЦСКА проведёт дома с «Авангардом» 30 ноября.

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