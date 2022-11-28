Готовец: всем в «Динамо» нужно посмотреть в зеркало. Не надо пытаться быть Макдэвидом

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец подвёл итоги матча с минскими одноклубниками (2:6) и рассказал, что нужно поменять в игре своего клуба.
«Опять-таки, как и в прошлой игре, удаления нас сегодня подвели. Мы снова пропустили три гола в меньшинстве. Так же игровая дисциплина: мы не выполняли тренерский план. И как результат – вот так проиграли.
Что сломалось при игре в меньшинстве? Трудно так ответить, нужно смотреть и разбираться. Такие голы в принципе все одинаковые. Может, где-то надо агрессивнее действовать со вбрасываний, быстрее накрывать игроков, пока они не встали. Но это только те моменты, которые сразу приходят в голову.
Совсем перестали блокировать чужие броски, что и приводит к такому результату? Да, всё верно. Нужно хотеть блокировать броски. Как сказать — для этого не нужно никакого навыка, нужно просто этого хотеть, ложиться и садиться под шайбу. Каждому игроку «Динамо» нужно задуматься над этим. Когда мы выкатываемся под бросок – мы хотим его заблокировать или просто делаем вид, что мы выкатываемся под бросок?
Всё начинается от нас – от игроков. Каждому из нас нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы делаем не так и чем можем помочь команде. Нужно чётко понимать свою роль. И не пытаться, если ты, допустим, силовой игрок, быть каким-то Макдэвидом. Когда каждый будет выполнять задание тренера, тогда и ситуация наладится», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 28 ноября 2022
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