Новичок «Трактора» Хэмилтон: Францоуз рассказал много хорошего о Челябинске

Новичок «Трактора» канадский защитник Роберт Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях после перехода в стан челябинцев и об общении с бывшим голкипером клуба Павлом Францоузом.

«Как прошёл перелёт? У меня уже был опыт полётов в Европу, да и опыт путешествий в целом, но всё же было интересно открыть для себя новое направление. Пришлось провести много времени в аэропорту Стамбула, но я был рад наконец-то добраться сюда. Всё прошло хорошо.

Мои первые впечатления об арене и коллективе? Перед началом матча вокруг арены и на арене царила невероятная атмосфера, много болельщиков, я слышал музыку, видел, насколько все были в предвкушении игры. Когда я в первый раз увидел «Арену-Трактор», то был впечатлён. Раздевалка, все помещения, всё очень понравилось, так что впечатления хорошие. Позавчера я познакомился со всеми в команде, меня очень тепло встретили, гораздо больше ребят говорят на английском, чем я думал. Другие легионеры также хорошо говорят на английском, как и многие россияне.

Расцениваю ли новый этап карьеры как новый профессиональный вызов? Да, это абсолютно так. Я играл в североамериканский хоккей вот уже шесть лет, к нему же приучался, когда рос. Я наблюдал за европейским стилем на Олимпийских играх и на турнирах ИИХФ, поэтому буду рад поиграть на большем размере площадки и почувствовать на себе, насколько КХЛ действительно хороша.

Можно ли меня назвать чистым атакующим защитником? На юниорском уровне я больше тяготел к атаке, в последние же годы концентрировал силы и энергию на том, чтобы улучшить и оборонительные навыки. В целом стать лучше как игрок, как двусторонний защитник. Так что считаю себя атакующим защитником, но и в обороне я прибавил.

Какие советы давали перед отъездом в Россию игроки «Колорадо»? Может, что-то рассказывал Павел Францоуз? Да, я задал много вопросов Мальцеву, он оказал мне неоценимую помощь. Не скажу, что много общался с Даниилом Журавлёвым, но он отличный парень, учил английский, так же как и я теперь стараюсь учить русский, у нас был небольшой языковой барьер, что доставляло сложности, но я всегда с удовольствием с ним общался. Если говорить о Павле Францоузе, он вышел со мной на связь и рассказал много хорошего о Челябинске, о «Тракторе» и своей карьере здесь. Я был рад услышать столько хорошего, с нетерпением жду начала своих игр за «Трактор», — приводит слова Хэмилтона сайт челябинцев.

«Трактор» следующий матч сыграет с астанинским «Барысом» 30 ноября.