Голкипер «Нью-Джерси» Ванечек повторил клубный рекорд 33-летней давности
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Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Витек Ванечек в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3) одержал 11-ю победу в первых 15 играх и повторил клубный рекорд, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Ранее в истории «дьяволов» подобный старт был только у одного вратаря – Шона Бурка (в сезонах-1987/1988 и 1988/1989).
26-летний чешский вратарь перешёл в «Дэвилз» в межсезонье в результате обмена из «Вашингтона».
За 15 матчей в составе «Нью-Джерси» Ванечек одержал 11 побед при 92,3 % отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,12.
«Нью-Джерси Дэвилз» после 23 игр набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. Следующий матч команда из Ньюарка проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз» 2 декабря.
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