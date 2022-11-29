«Шанс выжить был около 10%». И. Григоренко рассказал об автомобильной аварии в 2003 году

Бывший нападающий сборной России и клубов КХЛ Игорь Григоренко вспомнил обстоятельства автомобильной аварии, в которую он попал в мае 2003 года, и рассказал, что ослеп на один глаз после сезона-2015/2016.

«Что произошло 16 мая 2003 года? Ехали с другом на высокой скорости. Были плохие погодные условия. Я не справился с управлением. Влетели в рекламный щит.

Говорили, что шанс выжить был около 10%. Может быть, было даже меньше. После перелома бедра жир пошёл в организм и начал закупоривать сосуды. Две недели находился в коме. Затем пришёл в себя. Сразу после этого сказал, что буду играть в хоккей и никакие травмы меня не остановят. Наверное, желание вернуться на лёд и дало внутренние силы. Полгода находился в больнице. На ноге стоял аппарат Илизарова. Не забуду, как первый раз после аварии вышел на лёд. Это было очень тяжело. Учиться кататься пришлось заново. Ходил по льду, держась за бортик. Через боль. В общей сложности на восстановление ушло около полутора лет.

Мало кто знает, но ведь я ослеп на один глаз. Что случилось? До сих пор загадка. Прошёл множество обследований, сделал много операций, но никто так и не смог пояснить мне, что произошло. После сезона-2015/2016 поехали в отпуск. Однажды проснулся и понял, что один глаз видит плохо. Приехал в Уфу. Обратился в клинику. Начались операции, реабилитация. Вроде бы зрение восстановилось. Но в первой же игре после этого ударился головой о борт. Опять стало хуже. Новые операции в Москве и Израиле. Вернулся домой, а в глазу темнота. Стало понятно, что делать что-либо дальше бесполезно. Врачи сказали – умер зрительный нерв», — приводит слова Григоренко сайт КХЛ.

Григоренко за свою карьеру выиграл Кубок Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева». Сейчас Игорь занимает должность генерального директора ХК «Уфа».