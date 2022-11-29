«Витязь» поместил Авцина в список отказов, у нападающего ноль голов в 13 матчах сезона
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Подмосковный «Витязь» поместил нападающего Александра Авцина в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
31-летний игрок подписал контракт с «Витязем» в мае 2022 года, перейдя из московского «Спартака».
В текущем сезоне КХЛ Авцин провёл 13 матчей за подмосковный клуб и отдал две голевые передачи при показателе полезности «-4» и шести минутах штрафа.
Всего за карьеру в КХЛ Александр сыграл 306 матчей и набрал 69 (31+38) очков. Нападающий в лиге играл за московское «Динамо», «Локомотив», «Адмирал», «Северсталь», «Нефтехимик», «Трактор», «Спартак» и «Витязь».
За океаном Авцин провёл 136 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля» «Гамильтон Бульдогс». В этих матчах форвард набрал 39 (13+26) очков.
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